İthaki Yayınları 30 Nisan Kitapları

İthaki Yayınları, 30 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Ia Genberg’ın Detaylar ve Reha Tanör’ün Hayat Dolmuşu: Yaşama Sanatının Bilinen Sırları Üzerine adlı kitabı 30 Nisan’da satışa sunulacak. Ia Genberg, kendi memleketi olan İsveç’te August ve Aftenbladet ödüllerine layık görülen Detaylar adlı romanıyla, uluslararası arenada da Booker ve Dublin edebiyat ödüllerine aday gösterilerek, Avrupa edebiyatının son yıllardaki en önemli veparlayan yıldızı hâline geldi. Ia Genberg, insanlar arasındaki ilişkilerin tüm detaylarını, bir zamanlar yaşanmış ama zihnin kıvrımlarında kalmış biçimleriyle, hafızasının ateşlendiği anlardan yola çıkarak okuruna aktarıyor.