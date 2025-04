44. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

11 – 22 Nisan 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’un iki yakasındaki 7 salonda dünya sinemasının en iyi örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 44. İstanbul Film Festivali, 22 Nisan Salı akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende 18 ödül sahiplerini buldu. Altın Lale’yi bu yıl, Balint Szimler’in yönettiği Ders Olsun (Lesson Learned) adlı film aldı. Kariyo & Ababay Jüri Özel Ödülü’nün Sahand Kabiri’nin yönettiği Tayfa (The Crowd) adlı filme verildiği törende En İyi Yönetmen Ödülü’nü ise Yeni Şafak Solarken filmiyle Gürcan Keltek kazandı.

Ödüller:

Altın Lale Yarışması:

Altın Lale En İyi Film Ödülü: Ders Olsun (Fekete pont – Lesson Learned / Balint Szimler)

Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü: (Tayfa – The Crowd / Sahand Kabiri)

En İyi Yönetmen Ödülü: Gürcan Keltek (Yeni Şafak Solarken)

En İyi Senaryo Ödülü: Pelin Esmer (O da Bir Şey mi)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sofia Berezovska (Yanardağın Altında – Pod wulkanem – Under the Volcano)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

FIPRESCİ En İyi Film Ödülü: Ders Olsun (Fekete Pont – Lesson Learned / Balint Szimler)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)

Bağımsız Ödüller:

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Doğuş Algün (Ölü Mevsim)

Belgesel Sinemacılar Birliği En İyi Belgese Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav (İlkay Nişancı)

Kısa Film Yarışması:

En İyi Kısa Film Ödülü: Köşe Dansı (Dancing in the Corner / Jan Buinowski)

FIPRESCİ En İyi Film Ödülü: Tutuklu Vatandaş (Citizen – Inmate / Hesam Eslami)

Mansiyon Ödülü: Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Umut Şilan Oğurlu)

Yeni Bakışlar:

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü: Ayşe (Necmi Sancak)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Atlet (Ayşe Alacakaptan)

En İyi Kurgu Ödülü: Eşref Gürkan Kılıç (Zamanın Kıyısında Sınav)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Atilla Çelik (Adresi Olmayan Ev)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu, İlkay Nişancı (Zamanın Kıyısında Sınav)