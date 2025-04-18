8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde İzmir’den Karakter Yaratmak Atölyeleri Başvurular Açıldı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ve Türk Tuborg A. Ş.’nin ana sponsorluğunda düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 05 – 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin vazgeçilmez parçası haline gelen İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri, bu yıl da genç sinemacılara ilham olmak için geri dönüyor. Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut Français İzmir, Goethe-Institut ve İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşecek olan bu özel atölye serisi, İzmir’in kültürel mirasını yaratıcı sinema projeleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Basın Bülteni

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