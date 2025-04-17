İthaki Yayınları 24 Nisan Kitapları

İthaki Yayınları, 24 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Trevor Noah’ın Suçlu Doğmak adlı kitabı 24 Nisan’da satışa sunulacak. Trevor Noah’nın ırkçı rejimin Güney Afrika’sından dünyaca ünlü komedyenliğe uzanan sıra dışı yolculuğu, ülkede başlı başına suç sayılan bir olayla, doğumuyla başladı. Trevor, beyaz bir baba ile siyahi bir annenin çocuğu olarak, bu tür rejimin istemediği bir birlikteliğin beş yıl hapisle cezalandırıldığı bir dönemde dünyaya geldi. Ailesinin “yasadışı ilişkisinin” canlı kanıtı olan Trevor, hayatının ilk yıllarını çoğunlukla evlerinde saklanarak geçirdi. Trevor Noah ve annesi, Güney Afrika’daki ırkçı rejimin sona ermesiyle özgürlüğüne kavuşabildi.