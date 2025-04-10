Kenan Aktaşın’ın yönettiği ve ?????’in seslendirdiği animasyon film Hay Hak Karagöz Hacivat, 18 Nisan 2025’de TME Films dağıtımıyla TRT Sinema – TRT Diyanet Çocuk – Netco Animasyon Stüdyosu tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hacivat ve Karagöz, uzun bir yolculuktan sonra at arabasıyla memleketlerine dönmektedirler. Ancak yolculuk sırasında arabanın kontrolünü kaybederler ve absürt bir şekilde uçurumdan düşerler. Neyse ki bu sadece bir rüyadır. Gerçekten köylerine döndüklerinde ise köylülerin onları nüfustan bile sildiğini fark ederler. Bu durumu tersine çevirmek için tekrar köylülerin sevgisini kazanmak adına herkese yardım etmeye karar verirler.

18 Nisan’da Sinemalarda: 1 / 2 / 3

Hareketli Afiş: 1 / 2

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