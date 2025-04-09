Rami Malek ve Laurence Fishburne’lü Amatör Filmi 11 Nisan’da Sinemalarda

20th Century Studios’un yeni casusluk gerilim filmi Amatör, 11 Nisan 2025’te seyirciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Oscar ödüllü Rami Malek ve Oscar adayı Laurence Fishburne yer alıyor. Filmde Rami Malek, Charlie Heller adında bir deşifre uzmanını canlandırıyor. Langley’deki CIA merkezi binasında bodrum katındaki ofisinde çalışan Heller’ın hayatı, karısının Londra’daki bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından altüst olur. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekâsı, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı haline gelecektir.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.