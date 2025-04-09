Leman Dorsay’ın Kadın ve Yaşam Adlı Kitabı Puslu Yayıncılık Tarafından Yayınlandı

Leman Dorsay’ın Kadın ve Yaşam adlı yeni kitabı Puslu Yayıncılık tarafından yayınlandı ve dağıtıma verildi. Kitap hakkında Leman Dorsay’ın eşi, duayen sinema eleştirmeni Atilla Dorsay şöyle yazıyor: “Eşim Leman Dorsay 50 yılı aşmış evliliğimiz içinde bana çok şey öğretti. Aşçılıktan şoförlüğe, teknik uzmanlıktan sekreterliğe çok hizmet sundu. Ama kendi özel ilgi alanlarını da korudu. Arkeoloji eğitiminden gelen merakla tüm dünyayı birlikte gezdik; beş kıtaya gittik. İki çocuğumuzu ve sonra üç torunumuzu da hiç ihmal etmeden… Böylece Bu Da Benim Hayatım adlı ilk kitabı geldi: özellikle hanımlara seslenerek… Şimdi de ikincisi geliyor: Kadın ve Yaşam.”