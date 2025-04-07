Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali’ne Yoğun Başvuru Var

15 – 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne Türkiye’den ve dünyadan yoğun bir katılım olduğu açıklandı. Festival Düzenleme Kurulu’nun aktardığı verilere göre Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne bir ayda 446 adedi yurtdışından olmak üzere toplam olarak 761 kısa film başvurusu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 15 – 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin film başvuruları, 25 Şubat 2025 tarihinde başlamıştı.

Basın Bülteni

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Selçuk Aslan (Düzce Valisi) – Pınar Aslan



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