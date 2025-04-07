Marjinal Sinema Kültür Yayında

Marjinal suçlamasını övgü olarak kabul edenlerin dergisi Marjinal Sinema Kültür e-dergisi yayına başladı. Dergi, entelektüel bilginin aşağılandığı; sorgulamanın, farklı, renkli, öteki, yabancı ve marjinal olmanın suç olduğu bu çağda bütün suçlamaları kabul ediyor ve “marjinal olmak iyidir” diyerek yayın hayatına başladı. Marjinal Sinema Kültür kapısının, başta sinema olmak üzere görsel sanatlar ve edebiyat disiplininde kendini ifade etmek isteyen her bireye açık olduğu duyuruldu. Marjinal Sinema Kültür’e yayın hayatında başarılar dileriz.