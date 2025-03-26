Türkiye ve Fransa Arasında Önemli İş Birliği: Sinemada Türk ve Fransız Ortak Yapımlarına İmza Atılacak

Fransa’nın Lille şehrinde 25 – 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Series Mania Forum 2025’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği) iş birliği ile açılan Türkiye standını, Fransa’nın Ulusal Film Merkezi’nin (CNC) Uluslararası Direktörü Jeremie Kessler ve ekibi ziyaret etti. Yapılan görüşmede, iki ülke arasında yapılacak ortak yapımlar konusunda önemli adımlar atıldı. Türk ve Fransız sinemacıları bir araya getirerek daha fazla ortak yapıma imza atılması kararı alınan görüşmenin ardından, çok yakında CNC ile ortak bir etkinlik düzenleneceği müjdesi verildi.

Birol Güven

