JustWatch, Oscar Ödülleri Sonrası Türkiye’de En Çok İzlenen Filmleri Açıkladı

Dünyanın en büyük yayın rehberi olan JustWatch, Oscar sonuçlarının Türkiye’deki izleme trendlerini nasıl etkilediğini gösteren güncel verileri paylaştı. Ödül töreninin ardından, Türk izleyiciler en çok konuşulan filmleri yakalamak için dijital platformlara yöneldi ve izlenme sıralamalarında önemli değişikliklere yol açtı. İzlenme sıralamasında Anora, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 Oscar ödülü kazanarak izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two) ve Cevher (The Substance) ise gücünü koruyor. Cevher (The Substance) ise eleştirmenler ve izleyicilerden büyük ilgi görerek listelerin en üst sıralarda kaldı.