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Sporun Büyüleyici Dünyası Sinemada

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İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, sporun büyüleyici anlatım gücünü beyazperdeye taşıyor. Bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festival, 20 – 23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde gerçekleşecek olan festivalin detayları ve yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı. Kısa film jürisinde, Ömer Faruk Sorak, Burcu Kapu, Onur Ünsal, Görkem Yeltan, Feza Çaldıran ve Önder Özen yer alacak. Festival, Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi, bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi amaç ediniyor.

Düdük

Io Sono Varenne

Lultima Figurina

Parmakkaya

Pelea Como Una Chica

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