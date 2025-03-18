Sporun Büyüleyici Dünyası Sinemada

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, sporun büyüleyici anlatım gücünü beyazperdeye taşıyor. Bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festival, 20 – 23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde gerçekleşecek olan festivalin detayları ve yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı. Kısa film jürisinde, Ömer Faruk Sorak, Burcu Kapu, Onur Ünsal, Görkem Yeltan, Feza Çaldıran ve Önder Özen yer alacak. Festival, Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi, bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi amaç ediniyor.

Basın Bülteni

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Düdük



Io Sono Varenne



Lultima Figurina



Parmakkaya



Pelea Como Una Chica

