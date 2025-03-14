Gülümser Gülhan’ı Kaybettik

Karakter oyuncularımızdan Gülümser Gülhan, 14 Mart 2025 Cuma günü hayatını kaybetti. 21 Şubat 1946 tarihinde doğan Gülhan, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Latif karakterinin eşi Petra rolüyle gönülleri fethetti. Gülhan’ın oynadığı diğer sinema filmleri arasında Sivri Akıllılar, Davacı, Sevgili Bebeklerim, Seni Seviyorum Rosa gibi filmler var. Gülümser Gülhan’ın cenazesi 16 Mart 2025 Pazar günü ikindi vakti Beylerbeyi Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Küplüce Mezarlığı’na defnedilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.