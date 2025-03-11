Quentin Tarantino’nun Efsanevi Filmi Pulp Fiction 30. Yılında Beyazperdeye Geri Dönüyor

Sinema tarihinin ve yönetmen Quentin Tarantino’nun en ikonik filmlerinden olan Ucuz Roman (Pulp Fiction), 30. yılını kutlamak için Nisan 1995 vizyonundan beri ilk defa tekrar Türkiye’ye dönüyor. Başyapıt, efsanevi sahneleri, unutulmaz diyalogları ve eşsiz tarzıyla bir kez daha sinema izleyicilerine benzersiz ve güzel bir deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Üstelik restore edilmiş 4K kalitesiyle. Pulp Fiction, 30. yıl kutlamaları çerçevesinde, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul Film Festivali’nde özel bir geceyle Türkiye galası yapacak. Festival organizasyonları dahilinde filmde yer alan oyuncuların da yeniden vizyon ve kutlamalar için İstanbul’a gelme ihtimalleri de bulunuyor.

Basın Bülteni

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