31. İFSAK Kısa Film Festivali Kapsamında Yapılacak Kısadan Uzuna Bölümünün Bu Yılın Konuğu: Melisa Önel

31. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleşen, kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak, Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu Kısadan Uzuna Bölümü’ne bu yıl Melisa Önel konuk oluyor. Önel, ilk kısa filmi Omega Tilki’yi 2007 yılında çekti, 2009’da orta metraj belgeseli Ben ve Nuri Bala ile Uluslararası Antalya Film Festivali’nde En İyi İlk Belgesel Ödülü’nü aldı. 2016’da Omnibus bir film olan Kıyıdakiler filminde kısa bir dans filmi çeken Melisa Önel söyleşisi, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 19:00’da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu’nda gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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