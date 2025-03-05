Beyoğlu’nda Bir İlk Daha: 1. Kadın ve Sanat Şenliği Başladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, yoğun katılımla başladı. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilecek olan şenliğin bu yılki odağı sinema oldu. İBB Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen açılış programında “Directed By Women Türkiye” Özel Gösterim Seçkisi izleyicilerle buluştu. Kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan kısa filmler büyük beğeni topladı. Şenlik, atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleriyle sanatseverlere dopdolu bir program sunacak. Yönetmenlerden senaristlere, konusunda uzman olan pek çok kadın sanatçı, deneyimlerini paylaşmak için bir araya gelecek.