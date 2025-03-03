Ödüllü Çiğdem Filmi 07 Mart’ta Beyazperdede

Çeşitli dünya festivallerinden ödüllerle dönen ve dünya prömiyerini İskoçya’nın Glasgow kentinde yoğun bir katılımla gerçekleştiren Kurtuluş Baştimar imzalı Çiğdem filmi 07 Mart 2025 Cuma günü Türkiye’de sinemalarında gösterime girerek sinemaseverlerle buluşacak. Cannes Film Festivali ödüllü yönetmen Serge Avedikian’ın “Umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini gösteren bir eser” sözleriyle değerlendirdiği Çiğdem filmi, çocukların sesini, düşlerini ve başarılarını yine onların çaresizliğine şahit olan dağlara yazdıran çocukların filmi ve iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Çekimleri, Kars’ta terk edilmiş ve âtıl bir köyde yapılan filmin konusu ise taşradaki eğitim sorunu.

Basın Bülteni

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