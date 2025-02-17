Armani Beauty’nin Türkiye’deki İlk Marka Dostu Dilan Çiçek Deniz, Berlin Uluslararası Film Festivali’ne Katıldı

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne, Armani Beauty’nin özel davetlisi olarak katılım gösterdi. 15 Şubat’ta Berlinale Palast’ta, Giorgio Armani’nin pelerini ve braletini, Emporio Armani’nin eteğiyle tamamlayarak kırmızı halıda boy gösteren Deniz, ardından markanın global davetlileriyle bir araya geldiği Wilhelm Studios’daki özel davete katıldı. Sinema dünyasının önde gelen isimleriyle buluşan başarılı oyuncu, Berlinale’de göz kamaştırıcı bir görünüm sergiledi. Dilan Çiçek Deniz’in göz kamaştıran kırmızı halı makyajında Luminous Sik Foundation 5.1, Eye Tint 8S & 10S, Prisma Glass 01 adlı ürünler kullanıldı.