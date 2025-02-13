Büyük Heyecanla Beklenen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Filminin Yeni Fragmanı ve Afişi Paylaşıldı

DreamWorks Animation’ın büyük beğeni toplayan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin animasyon üçlemesinin arkasındaki yaratıcı görüş sahibi, üç kez Oscar adayı olmuş ve Altın Küre ödülü kazanmış olan yönetmen Dean DeBlois’ten, sevilen seriyi başlatan filmin çarpıcı bir canlı aksiyon yeniden uyarlaması sinemalara geliyor. Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında Hıçkıdık (Mason Thames) farklı bir duruş sergiliyor. Vast Şefi Stoick’in (Gerard Butler) yaratıcı ama göz ardı edilen oğlu Hıçkıdık, korkulan bir Gecenin Öfkesi ejderhası olan Dişsiz ile arkadaş olduğunda yüzyıllardır süregelen geleneklere meydan okur.

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