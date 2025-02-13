Altın Küre Ödüllü I’m Still Here – Hâlâ Buradayım, 28 Şubat’ta Vizyona Giriyor

Walter Salles’in yönettiği I’m Still Here – Hâlâ Buradayım, TME Films dağıtımı ile 28 Şubat Cuma günü Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Fernanda Torres’in etkileyici performansıyla Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı, üç dalda Oscar adaylığı bulunan ve Venedik Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü alan film Brezilya’nın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Maeve Jinkings, Marjorie Estiano’nun kadrosunda yer aldığı film Brezilya’nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva’nın hikâyesini ve eşi Eunice Paiva’nın verdiği adalet mücadelesini konu alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.