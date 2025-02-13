2024’ün Gişe Canavarı Filmi Deadpool & Wolverine, Beyazperdenin Ardından Disney+’ta Yayında

Sevilen popüler müzik grubu NSYNC’in ünlü Bye Bye Bye şarkısını tam 24 senenin ardından yeniden sevdirdiği gibi fenomenleştiren ve Hugh Jackman ile Ryan Reynolds’ı bir araya getiren Deadpool & Wolverine, sinemanın beyazperdesinde izleme fırsatını kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Disney+’taki yerini aldı. Deadpool & Wolverine, Marvel Sinematik Evreni’nin en sevilen iki efsanevi karakterini, Deadpool ile Wolverine’i buluşturan ve tüm dünyada Temmuz 2024’te vizyona girmesinden üç hafta sonra 1 milyar dolarlık hasılat sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden R-rated (18 yaş üstü) film unvanını aldı.

Basın Bülteni

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