Akıldan Kalbe Filminin Festival ve Yurtdışı Serüveni Başlıyor

Sinema sektörünün yakından takip ettiği, dünyanın her yerinden sektör temsilcilerinin katıldığı Berlin Film Festivali’nin European Film Market etkinlikleri kapsamında Akıldan Kalbe filminin özel gösterimi yapılacak. 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Berlin CinemaXX 19 sinema salonunda saat 15:00’te gerçekleştirilecek olan özel gösterime farklı ülkelerden film alım ekiplerinin yoğun katılımı bekleniyor. Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in birlikte kaleme aldığı Akıldan Kalbe filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Basın Bülteni

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