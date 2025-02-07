Rihanna’nın Şirine Rolünde Yer Aldığı Şirinler Filmi’nin Türkçe Dublajlı ve Alt Yazılı Birinci Fragmanı ve Teaser Afişi Yayınlandı

Birinci fragmanı ve teaser afişi yayına verilen Smurfs – Şirinler Filmi’nde Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine, Şirin Babayı kurtarmaları için Şirinleri gerçek dünyaya götürür. Gösterime girmesi heyecanla beklenen Şirinler Filmi (Smurfs), Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Maya Erskine, Alex Winter, Billie Lourd, Kurt Russell, John Goodman ve Xolo Maridueña’nın da aralarında bulunduğu sevilen yıldızlarla dolu bir seslendirme kadrosunun çalışmasıyla sinemalara geliyor.