Sinema Tarihinin En Çok İz Bırakacak Korku – Gerilim Serisi Son Durak’tan Yeni Film Geliyor

Korku – gerilim filmi hayranlarının favori serilerinden Son Durak yeni filmi Kan Bağı ile 16 Mayıs’ta vizyona giriyor. Gişede başarılı serinin yeni bölümü Son Durak: Kan Bağı’ndan teaser ve ilk afiş yayınlandı. Ölümün çarpık adalet anlayışının en başına götüren film seyircilere yine unutulmayacak bir deneyim yaşatacak. Yeni hikâyesiyle beyazperdeye dönen Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) sürekli tekrar eden aşırı şiddet dolu bir kâbusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikâyesini konu alıyor. Bu korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışan Stefanie’nin işi çok daha zor olacaktır.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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