Restore Edilmiş Klasik Filmlerden Oluşan Seçkisiyle Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı 22 Şubat Tarihine Kadar Beykoz Kundura’da Sinemaseverleri Ağırlıyor

Repertuvar sineması geleneğini yaşatan Kundura Sinema, restore edilmiş klasik filmlerden korku sinemasının unutulmaz yaratıklarını ve ikonik figürlerini bir araya getirerek ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ seçkisiyle 22 Şubat tarihine kadar sinemaseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu özel programda katılımcılar gotik atmosferlerin ve unutulmaz canavarların altın çağını beyazperdede yeniden keşfetme fırsatı bulacak. Tek bir biletle iki film izleme imkânı sunan programın biletlerine Passo üzerinden ulaşılabiliyor.