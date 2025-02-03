Masal Filminden Elde Edilen Gelir Şampiyon Meleklere Bağışlandı

Türkiye’yi büyük bir yasa boğan 06 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da yıkılan otelde hayatını kaybeden KKTC’li genç sporcuların hatıralarını yaşatmak adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için Kıbrıs’ta özel bir film gösterim gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede yapımcılığını Nilay Gürsoy’un üstlendiği romantik komedi türündeki Masal filmi Kıbrıslı izleyicilerle buluştu. Geceye, sanat iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.