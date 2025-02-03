Şubat Ayında Beyoğlu Sineması’nın Programı Yine Dopdolu

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması, özel gösterim seçkileri ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programları sinemaseverlerle buluşturan mekânda Şubat ayı süresince Ayın Yönetmeni: Emin Alper, Ülke Sineması, Çocuk Matinesi, Yeni İtalyan Sineması gibi konseptler sinema tutkunlarını bir araya getirecek. Yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı Kurak Günler’in başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç oynuyor. Beyoğlu Sineması’nın etkinlik programıyla ilgili bilgiler Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarında, ücretsiz biletler ise İstanbul Senin uygulamasında.

Abluka

Artist (The Artist)

Aşkın (500) Günü [(500) Days of Summer]

Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar (Boonie Bears: Entangled World)

Baba (The Father)

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına (Bobby The Hedgehog)

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

Kız Kardeşler

Kurak Günler

Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk (The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure)

Orman Çetesi: Dünya Turu (Les As de la Jungle 2 – The Jungle Bunch: World Tour)

Persepolis

Sen Şarkılarını Söyle (Inside Lwelyn Davis)

Tepenin Ardı