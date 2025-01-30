Fatih Gülaydın’ın yönettiği ve Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin ile Şebnem Aktay’ın oynadığı Kabala, 23 Mayıs 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Motif Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Elif, babasının beklenmedik esrarengiz ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için yıllar önce terk ettiği aile evine geri döner. Ancak, bu geri dönüş, onu ailesinin karanlık ve ürkütücü geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakır. Elif, evde geçirdiği ilk geceden itibaren tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşamaya başlar. Evin derinliklerinde gizlenen bir sır, Kabala adlı bir tarikatın cin ve büyü ritüelleriyle dolu tedirgin edici karanlık dünyasını ortaya çıkarır.