Burak Can, Aşkın Dünkü Çocukları Galasında İlgi Odağı Oldu

Başarılı ve sevilen oyuncu Burak Can, Uğur Yücel ve Hülya Avşar’ın başrolünde yer aldığı Aşkın Dünkü Çocukları filminde Arif karakterinin gençliğini canlandırıyor. Filmin Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan görkemli galasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, zarif takım elbisesiyle göz doldurdu. Burak Can, projeye dahil olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Uğur Yücel ile aynı projede yer almak benim için büyük bir şans. Çok tatlı bir adam. Aynı sahnelerde yer almasak da onunla sohbet etmek ve anılar biriktirmek unutulmaz bir deneyimdi. Bu filmde herkesin çalışmak istediği muhteşem bir ekip var. Böyle bir kadronun parçası olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum.”

Basın Bülteni

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