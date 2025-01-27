Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı Filmi Vizyona Girdi, Filmin Oyuncusu ve Yapımcısı Mert Turak ile Filmin Prensesi Pelin Karahan, Saba Tümer’in Program Konuğu Oluyor

Keyifli sohbetlerin değişmez ismi Saba Tümer, 27 Ocak akşamı programında yine çok özel isimleri misafir ediyor. Oyunculuğa duyduğu aşkı ve bu yolda neler yaşadığını anlatan Mert Turak özel hayatı ile ilgili daha önce hiçbir yerde paylaşmadıklarını anlatıyor. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmindeki rolünü hemen kabul ettiğini söyleyen Pelin Karahan, “Prensesi oynar mısın?” dediler, “Kim prenses olmak istemez ki?” diyerek kabul ettiğini söyledi.

Basın Bülteni

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Mert Turak



Pelin Karahan



Pelin Karahan – Mert Turak

