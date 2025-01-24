Drop: Kabul Et Veya Reddet Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Drop: Kabul Et Veya Reddet filminin ilk fragmanı yayınlandı. İlk randevular zaten yeterince sinir bozucudur. Peki, isimsiz, görünmeyen internet ortamından birinin, sizi rahatsız edici seviyede bir cinayetle tehdit eden bildirimler gönderdiği bir ilk randevu nasıl olur? Yönetmen Christopher Landon, Ölüm Günün Kutlu Olsun ve Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 filmlerinde mükemmelleştirdiği sizi sürekli tahmin yapmaya zorlayan gerilim tarzına geri dönüyor.

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