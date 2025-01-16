Karabasan, Dublaj Seçeneğiyle 07 Şubat’ta Sinemalarda

Sam Claflin’in başrolünde yer aldığı Karabasan filminde, çocukluğu boyunca kendisine musallat olan kötü bir ruhun yeniden ortaya çıkmasıyla yaşamı kâbusa dönüşen bir babanın hikâyesi anlatılıyor. Filmin yapımcılığını Twilight Saga, Maze Runner, Smile gibi birçok başarılı filme imza atan Marty Bowen yapıyor. Ayrıca Black Mirror, Peaky Blinders, Doctor Who ve Sherlock gibi dünyaca ünlü serilerden hatırlanan Colm McCarthy yönetmen koltuğunda oturuyor. Patrick çocukluğundan bu yana asla unutamadığı varlıkla yeniden karşılaşır. Ancak bu kez savaş ailesi içindir. Karabasan, A90 Pictures dağıtımıyla dublaj seçeneğiyle 07 Şubat’ta vizyonda.

Basın Bülteni

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