Gençler Karantina’yı Çok Sevdi

Beyza Alkoç’un Karantina kitabının, aynı isimle sinema uyarlaması gençlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Uzun süredir sinemada böylesine bir ilgiye şahit olmadıklarını belirten sinemacılar, gişelerin hareketlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 2025’in açılışta en fazla bilet satışı yapan filmleri arasında yer almayı başaran Karantina genç ve çok yetenekli oyuncu kadrosunun yanı sıra, duayen isimlerin de yer almasıyla iyi bir seyirlik olarak sinema izleyicisini memnun etti.

Basın Bülteni

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