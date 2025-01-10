Patryk Vega’nın yönettiği ve Tomasz Dedek, Justyna Karlowska, Thomas Kretschmann ile Slawomir Sobala’nın oynadığı Putin, önümüzdeki aylarda Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in zihninin derinliklerine yapılan bir yolculuk. Filmde Putin’in hiç bilinmeyen yönleriyle karşılaşılıyor, çocukluğundan bu yana yaşadığı olayların tesiriyle bir dünyanın kaderini belirleyen kararlarının sonuçları gözler önüne seriliyor. Yaşadığı çocukluk travmaları, paranoyaları, en savunmasız ve kırılgan anlarına şahitlik ediliyor. Bir insan, gücünü arttırmak için insanlığından ne kadar ödün vermeye hazırdır?