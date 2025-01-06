CGV Çocuk Aile Kulübü, Rafadan Tayfa: Kapadokya Özel Gösteriminde Çocuklu Ailelerle Buluştu

Ailelere sinema salonlarında çeşitli avantajlar ve faydalar sunan ve çocukları mutlu eden CGV Çocuk Aile Kulübü, TRT ortak yapımı sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın beşinci filmi olan Rafadan Tayfa: Kapadokya için özel gösterim düzenledi. Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda çocuklu aileleri ağırlayan özel gösterim, yoğun ilgiyle karşılaştı. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan’ın üstlendiği film, Hayri ve tayfasının Kapadokya’da yaşadığı ilginç maceraları beyazperdeye aktarıyor.

Basın Bülteni

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