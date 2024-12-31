Kutsal Damacana 5: Zombi, 17 Ocak’ta Sinemalarda

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen ve merakla beklenen Kutsal Damacana 5: Zombi filminin afişi görücüye çıktı. Başarılı komedyen Şafak Sezer’in ‘Papaz Fikret’ karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi Kutsal Damacana 5: Zombi’in çekimlerinde toplam 2000 kişi zombi makyajıyla hazırlandı. Sete özel olarak getirilen makyaj ekibi filmin bir sahnesi için bir günde tam 300 oyuncuyu zombiye çevirdi. 17 Ocak 2025′de vizyona girmeye hazırlanan filminde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları İblis’in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis’in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

Basın Bülteni

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