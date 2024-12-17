Paolo Sorrentino’nun yönettiği ve Celeste Della Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta, Isabella Ferrari ile Silvia Degrandi’nin oynadığı Su Perisi (Parthenope), 27 Aralık 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1950’de doğan Parthenope’un günümüze kadarki uzun yaşamı. Kahramanlıktan uzak, özgürlük için yanıp tutuşan bir hikâye. Gerçek, akıl almaz ve anlamsız aşkların şehri Napoli’de. Gençliğin umursamazlığı ile dolu kusursuz bir Capri yazı. Geçip giden zaman bambaşka duygular sunarken, Napoli, izleyenleri büyüleyecek, güldürecek ve canını yakacak.