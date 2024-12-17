Şenay Gürler, Akıldan Kalbe Filmindeki Performansıyla Yüzleri Gülümsetmeye Geliyor

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Akıldan Kalbe filminde Şenay Gürler seyircilerin yüzünde tebessümler oluşturacak. Lale karakterini canlandıran Gürler “Ailenin kıymeti çok önemli, geriye dönüp bakınca anlıyorsun ne kadar değerli olduğunu. O yüzden bazı şeylerin değerini yaşarken bilmek gerekiyor. O anı, hep birlikte yaşayıp şenlendirmek gerekiyor. Bizim filmimiz insan ilişkilerindeki o önemli anları ve birbirimize ne kadar sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini anlatıyor.” dedi.

Basın Bülteni

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