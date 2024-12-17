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Şenay Gürler, Akıldan Kalbe Filmindeki Performansıyla Yüzleri Gülümsetmeye Geliyor

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Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Akıldan Kalbe filminde Şenay Gürler seyircilerin yüzünde tebessümler oluşturacak. Lale karakterini canlandıran Gürler “Ailenin kıymeti çok önemli, geriye dönüp bakınca anlıyorsun ne kadar değerli olduğunu. O yüzden bazı şeylerin değerini yaşarken bilmek gerekiyor. O anı, hep birlikte yaşayıp şenlendirmek gerekiyor. Bizim filmimiz insan ilişkilerindeki o önemli anları ve birbirimize ne kadar sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini anlatıyor.” dedi.

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