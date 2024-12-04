Çakallar’ın Yeni Filmine Sürpriz Konuk

Yapımını SugarWorkz – TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 7 Cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan Çakallarla Dans, yedinci filminde yine çok güldürecek. Serinin son filmindeki bir diğer sürpriz ise gazeteci Murat Ağırel. Ağırel, bu kez haberci kimliğinin yanı sıra oyuncu olarak Çakallarla Dans 7 ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Basın Bülteni

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