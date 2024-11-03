Aksiyon, Dram ve Fantastik Türlerini Birleştiren Hain Filmi Afişi Yayınlandı

Satranç oyununu andıran senaryosuyla Hain, Türkiye’de ve dünyada kendini ‘seçilmiş’ sayan iktidar sahiplerinin entrikalarla dolu dünyasını ele alıyor. Gücü elinde tutan bu grubun sarsılmaz sanılan düzeni, kadın kahramanlar tarafından yerle bir edilirken intikam dolu hikâye sinemanın büyüsüyle perdeye geliyor. 13 Aralık Cuma günü vizyona girecek filmin afişi yayınlandı. Afişteki karakter konumlandırmaları, renk tonları ve görsel detaylar, izleyiciye filmin hikayesi ve temasına dair ipuçları sunuyor. Birçok filmin afişine de imza atan Volkan Topkaya tarafından tasarlanan görseldeki frekansı düşük renk tercihleri, seyirciyi filmdeki puslu evrene yakınlaştırıyor.

Basın Bülteni

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