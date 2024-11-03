12. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Başvuruları Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 12. Kayseri Film Festivali 26 – 28 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Film Yarışması ile genç sinemacıları desteklemeyi amaçlayan, ulusalda ise sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı hedefleyen festivalde jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından En İyi Kısa Film Ödülü ve En İyi Belgesel Film Ödülü ile Kısa ve Belgesel Film Jüri Özel Ödülleri’ni belirleyecek. Yarışma filmleri 18 Kasım 2024′de duyurulacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.