14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Programı Açıklandı

22 – 28 Kasım tarihlerinde izleyicilerle buluşacak olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin yarışma filmleri ve jürileri, beş farklı bölümde gösterilecek filmleri, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri basın toplantısıyla açıklandı. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, programlar direktörü Alin Taşçıyan ve kısa metraj film koordinatörü Nil Kural’ın açıkladığı programda gösterimler, paneller ve sinemacılarla buluşmalar var.
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Basın Toplantısından:
Adem Sözüer (Festival Başkanı) – Alin Taşçıyan
Alin Taşçıyan – Çetin Tunca – Bengi Semerci (Festival Direktörü)
Nil Kural – Bengi Semerci – Adem Sözüer
Bengi Semerci – Adem Sözüer – Alin Taşçıyan
Filmler:
Boşluktaki Bedenler (Stray Bodies)
Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)
Çalınan Gezegenim (My Stolen Planet)
Çıkışlar Tımarhaneden (Exit Through the Cuckoo’s Nest)
Ekim’de Gün Ortası (October Noon)
Gecenin Kıyısı
Hain (The Traitor)
Hayallerin Eşiği (The Brink of Dreams)
İşte Böyle Başlıyor (And So it Begins)
Kara Kutu Günlükleri (Black Box Diaries)
Kara Tanrı, Beyaz Şeytan (Black God, White Devil)
Kurşuni Gökyüzü Altında (Under the Grey Sky)
Morî
Neredeyse Kesinlikle Yanlış
Pol Pot ile Buluşma (Meeting With Pol Pot)
Sadece Birkaç Gün (Just a Couple of Days)
Saklanacak Bir Şey Yok (Nothing to Hide)
Sıfır Noktasından Gazze’nin Anlatılmamış Hikâyeleri
Süleyman’ın Hikâyesi (The Story of Souleyman)
Şehirde İki Adam (Deux Hommes Dans La Ville)
Tanrıların Arasında (Dwelling Among the Gods)
Tutsak Kadınlar (Captive Women)
Üç Siyah Işık Gördüm (I Saw Three Black Lights)