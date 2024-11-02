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14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Programı Açıklandı

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22 – 28 Kasım tarihlerinde izleyicilerle buluşacak olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin yarışma filmleri ve jürileri, beş farklı bölümde gösterilecek filmleri, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri basın toplantısıyla açıklandı. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, programlar direktörü Alin Taşçıyan ve kısa metraj film koordinatörü Nil Kural’ın açıkladığı programda gösterimler, paneller ve sinemacılarla buluşmalar var.

Basın Toplantısından:

Adem Sözüer (Festival Başkanı) – Alin Taşçıyan

Alin Taşçıyan – Çetin Tunca – Bengi Semerci (Festival Direktörü)

Nil Kural – Bengi Semerci – Adem Sözüer

Bengi Semerci – Adem Sözüer – Alin Taşçıyan

Filmler:

Amarela

Antika (The Antique)

Bisiklet Satrancı (Bikechess)

Boşluktaki Bedenler (Stray Bodies)

Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)

Çalınan Gezegenim (My Stolen Planet)

Çıkışlar Tımarhaneden (Exit Through the Cuckoo’s Nest)

Dava (The Trial)

Ebediyen Sen (Eternal You)

Ekim’de Gün Ortası (October Noon)

Gecenin Kıyısı
Hain (The Traitor)

Ham Elmas (Wild Diamond)

Hayaletler (Ghost Trail)

Hayallerin Eşiği (The Brink of Dreams)

İbrahim (Abraham)

İşte Böyle Başlıyor (And So it Begins)

Kara Kutu Günlükleri (Black Box Diaries)

Kara Tanrı, Beyaz Şeytan (Black God, White Devil)

Kırmızı Çocuklar (Red Path)

Kurşuni Gökyüzü Altında (Under the Grey Sky)

Leela

Memeli (Mamifera)

Merhaba Anne, Benim Lou Lou

Morî
Neredeyse Kesinlikle Yanlış

Pol Pot ile Buluşma (Meeting With Pol Pot)

Sadece Birkaç Gün (Just a Couple of Days)

Saklanacak Bir Şey Yok (Nothing to Hide)

Santosh

Sıfır Noktasından Gazze’nin Anlatılmamış Hikâyeleri

Süleyman’ın Hikâyesi (The Story of Souleyman)

Şahit (The Witness)

Şehirde İki Adam (Deux Hommes Dans La Ville)

Tanrıların Arasında (Dwelling Among the Gods)

Tutsak Kadınlar (Captive Women)

Üç Siyah Işık Gördüm (I Saw Three Black Lights)

When The Walnut Leaves

Yapay Adalet (Artificial Justice)

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