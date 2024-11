14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Programı Açıklandı

22 – 28 Kasım tarihlerinde izleyicilerle buluşacak olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin yarışma filmleri ve jürileri, beş farklı bölümde gösterilecek filmleri, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri basın toplantısıyla açıklandı. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, programlar direktörü Alin Taşçıyan ve kısa metraj film koordinatörü Nil Kural’ın açıkladığı programda gösterimler, paneller ve sinemacılarla buluşmalar var.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Basın Toplantısından:

Adem Sözüer (Festival Başkanı) – Alin Taşçıyan



Alin Taşçıyan – Çetin Tunca – Bengi Semerci (Festival Direktörü)



Nil Kural – Bengi Semerci – Adem Sözüer



Bengi Semerci – Adem Sözüer – Alin Taşçıyan



Filmler:

Amarela



Antika (The Antique)



Bisiklet Satrancı (Bikechess)



Boşluktaki Bedenler (Stray Bodies)



Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)



Çalınan Gezegenim (My Stolen Planet)



Çıkışlar Tımarhaneden (Exit Through the Cuckoo’s Nest)



Dava (The Trial)



Ebediyen Sen (Eternal You)



Ekim’de Gün Ortası (October Noon)



Gecenin Kıyısı

Hain (The Traitor)



Ham Elmas (Wild Diamond)



Hayaletler (Ghost Trail)



Hayallerin Eşiği (The Brink of Dreams)



İbrahim (Abraham)



İşte Böyle Başlıyor (And So it Begins)



Kara Kutu Günlükleri (Black Box Diaries)



Kara Tanrı, Beyaz Şeytan (Black God, White Devil)



Kırmızı Çocuklar (Red Path)



Kurşuni Gökyüzü Altında (Under the Grey Sky)



Leela



Memeli (Mamifera)



Merhaba Anne, Benim Lou Lou



Morî

Neredeyse Kesinlikle Yanlış



Pol Pot ile Buluşma (Meeting With Pol Pot)



Sadece Birkaç Gün (Just a Couple of Days)



Saklanacak Bir Şey Yok (Nothing to Hide)



Santosh



Sıfır Noktasından Gazze’nin Anlatılmamış Hikâyeleri



Süleyman’ın Hikâyesi (The Story of Souleyman)



Şahit (The Witness)



Şehirde İki Adam (Deux Hommes Dans La Ville)



Tanrıların Arasında (Dwelling Among the Gods)



Tutsak Kadınlar (Captive Women)



Üç Siyah Işık Gördüm (I Saw Three Black Lights)



When The Walnut Leaves



Yapay Adalet (Artificial Justice)