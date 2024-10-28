Suç ve Ceza Film Festivali Geçmişten Bugüne Adaletsizlik Kavramını İrdeliyor

“Herkes İçin Adalet” ilkesiyle yola çıkan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için geri sayım başladı. 22 – 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival bu yıl farklı bölümlerde ilginç, dikkat çekici yapımları izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bölümlerden biri de “Yapay Zekânın Yeni Marifetleri”. Bu bölümde mahkemelerden ölüm sonrasına dek Yapay Zekâ’nın sınırları, riskleri ve olanakları tartışmaya açılırken, Klasikler bölümünde güncelliklerini koruyan yapıtlar gösterilecek.

Basın Bülteni

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Dava (The Trial)



Ebediyen Sen (Eternal You)



Kara Tanrı, Beyaz Şeytan (Black God, White Devil)



Şehirde İki Adam (Deux Hommes Dans La Ville)



Yapay Adalet (Artificial Justice)

