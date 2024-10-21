Kurt Adam Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Tüyler ürpertici modern canavar masalı Görünmez Adam’ın yaratıcıları Blumhouse ve yazar – yönetmen Leigh Whannell’dan dehşet verici yeni bir kurt kâbusu geliyor: Kurt Adam. Klasik Universal canavarının bu kan dondurucu yeniden uyarlaması Ldswo Whannell tarafından yönetildi ve senaryosu Whannell & Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum & Rebecca Angelo tarafından yazıldı. Kurt Adam’ın başrollerinde Golden Globe adayı Christopher Abbott, Emmy ödüllü Julia Garner ve Matilda Firth ölümcül bir yırtıcı tarafından terörize edilen bir aileyi canlandırıyor. Filmin yeni fragmanı internette yayına verildi.

Basın Bülteni

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