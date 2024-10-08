Paranoya, 22 Kasım’da Sinemalarda

Başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın yer aldığı filmin ilk tanıtımı sinemaseverlerin beğenisini kazandı. 22 Kasım’da vizyona girecek olan Paranoya filmi, bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alıyor. Filmin ilk fragmanı sinemaseverlerden tam not aldı. Fragmanda, bir gazetecinin paranoya nedeniyle başına açtığı absürd olayları dram ile harmanlayarak anlatan filmin hikâyesinin sinyalleri veriliyor.

Basın Bülteni

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