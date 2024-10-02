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Joker: İkili Delilik, Türkiye’deki İlk IMAX Ön Gösterimini Paribu Cineverse Akasya’da Gerçekleştirdi

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Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden “Joker” karakteri, şimdi yepyeni bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 04 Ekim’de vizyona girecek, psikolojik gerilim ve dramı ustalıkla harmanlayan Joker: İkili Delilik filmi, vizyon öncesi Paribu Cineverse Akasya’da Türkiye’deki ilk IMAX ön gösterimini gerçekleştirdi. Filmin 01 Ekim Salı günü gerçekleşen IMAX ön gösterimi izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ön gösterime Enes Batur, Nursena Yılmaz, Ayşenur Yılmaz, Canberk Gültekin gibi influencer dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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