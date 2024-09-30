Safa Sarı’dan Leydi Di’ye Düm Tek Sürprizi

Yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği, başrollerinde Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı ile Bestemsu Özdemir’in yer aldığı Leydi Di filmi hikâyesi ve müzikleriyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Çok Güzel Hareketler 2 televizyon programında yaptığı taklit yetenekleriyle öne çıkan Safa Sarı, filmde canlandırdığı Güven karakterinin yanı sıra, seslendirdiği “Düm Tek” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sözleri Serhan Bülbül ve Ercan Saatçi’ye, düzenlemesi ise Serhan Bülbül’e ait olan bu şarkıya Sarı’nın kattığı yorum çok beğenildi.

Basın Bülteni

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