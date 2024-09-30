Çocuklar Pırıl: Sayıların Gizemi Filminin Eğlenceli Galasında Buluştu

Günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunları eğlenceli bir dille anlatan TRT ortak yapımı Pırıl: Sayıların Gizemi filminin ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleşti. Minik izleyicilerin ilgi gösterdiği galaya TRT yönetimi, film ekibi ve davetliler katıldı. Gala öncesi açıklamalarda bulunan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin çok güçlü bir hikâyesi olduğunu söyleyerek, “TRT Sinema ve TRT Çocuk işbirliğinde yepyeni bir yapımla karşınızdayız. Matematiğin sadece ders kitaplarında değil yaşamımızda olduğunu çocuklarımıza anlattığımız, çocuklarımızın matematiği daha da çok sevecekleri bir film.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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