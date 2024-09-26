Adana Altın Koza’da Dördüncü Gün

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması üç filmle birden devam etti. Doğuş Algün’ün yönettiği, Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak ve Serkan Ercan’ın oynadığı Ölü Mevsim, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği, Serpil Gül, Emel Göksu ve Tuğçe Yolcu’nun oynadığı Döngü ile Türker Süer’in yönettiği, Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman ve Mert Tümer’in oynadığı Gecenin Kıyısı, ekiplerinin de katılımıyla seyircileriyle buluştu.

Döngü Söyleşisinden



Gecenin Kıyısı Söyleşisinden



Ölü Mevsim Söyleşisinden

