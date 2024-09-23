31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreni bu akşam saat 20:00’de Merkez Park’ta başlayacak. Gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yılki sahibi, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti nedeniyle Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin olacak. Sinemamıza verdikleri emek adına sunulan Onur Ödülleri ise Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verilecek.

Demet Akbag



Uğur Polat

